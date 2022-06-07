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Цьогорічна весна в Києві стала унікальною: синоптик назвав причину

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Вівторок 07 червня 2022 20:30
Цьогорічна весна в Києві стала унікальною: синоптик назвав причину У Києві не було жодної грози навесні 2022 року (колаж: Styler)
Автор: Микита Мельников

Весна 2022 року була для Києва унікальною в плані погоди - в столиці не було жодної грози з притаманними явищу громом і блискавкою. Здається, сама природа змилувалася над городянами і вберегла їх від зайвого занепокоєння під час повітряних тривог і вибухів.

Чому так сталося, розповів у коментарі Styler кандидат географічних наук, синоптик Meteoprog.ua Ігор Кибальчич.

В чому унікальність весни 2022 в Києві

"Протягом весни в столиці не було зафіксовано жодної грози в цьому році, згідно з даними спостережень з міської метеостанції. Подія такого плану нечаста звичайно", - говорить Кибальчич.

За словами експерта, причиною цьому послужило те, що в більшу частину часу над містом панували прохолодні повітряні маси з півночі та північного заходу, а опади мали більше облоговий (рівномірний) характер.

Квітень і травень були холоднішими, ніж зазвичай

Середньомісячна температура в Києві за квітень виявилася на 1,9 градуса нижче норми, а травень був на 1,2 градуса холоднішим багаторічних показників.

У свою чергу для грозової діяльності необхідна наявність теплого і вологого повітря, в якому є умови для конвекції.

Саме завдяки конвекції виникають купчасто-дощові хмари, в яких і виблискують блискавки.

Для Києва 5 гроз у травні - норма

Якщо звернутися до багаторічних метеорологічних даних, каже синоптик, то для Києва нормою вважається 1 день з грозою у квітні та 5 днів у травні.

"Природно, від року до року цей показник істотно коливається, але якщо усереднити дані років за 30, тоді ми й отримаємо ту саму норму", - додав він.

Що було в попередніх роках

Наприклад, ось таким був вечірній Київ 28 травня 2021 року:

Цьогорічна весна в Києві стала унікальною: синоптик назвав причину

Гроза в Києві (фото: twitter.com/VVPhoto95)

2 травня 2020 року під гуркіт грому линув сильний дощ, а потім посипався потужний град:

3 травня 2019 року ураган повалив у Києві дерева, столицю накрило грозою з чорною хмарою і зливою:

Цьогорічна весна в Києві стала унікальною: синоптик назвав причину

Гроза в Києві (фото: dtp.kiev.ua)

Дійсно, складно згадати весну в Києві без грози. Але в цьому році навіть погода ніби зглянулася над жителями столиці й не лякала їх зайвий раз гучними звуками.

Перша ж гроза прогриміла влітку, а саме 2 червня.

Раніше ми писали, якою буде погода в Україні в червні 2022.

Нагадаємо, днями синоптики оголосили про небезпеку через антициклон Burkhart.

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