Лікарі розповіли, коли обов'язково треба приймати додатково вітамін В12

Вітаміни групи В дуже важливі для нашого здоров'я, а особливо В12, який в деяких випадках треба приймати додатково.

Навіщо нам вітамін В12

Медики впевнені, що основними фізіологічними функціями вітаміну В12 є:

запобігання злоякісної анемії,

участь у виробленні еритроцитів кісткового мозку,

підтримка здоров’я нервової системи.

Скільки вітаміну треба для здоров'я

Організму потрібно дуже мало вітаміну B12, а рекомендована добова норма вітаміну B12 для дорослих становить близько 2,4 мікрограма.

Якщо в організмі людини не вистачає вітаміну B12, це може викликати багато клінічних симптомів, таких як анемія, нудота, блювота, анорексія, слабкість, втома, прискорене серцебиття, задишка, блідість шкіри, пошкодження нервів, порушення настрою тощо.

Вітамін B12, як правило, зберігається в печінці протягом тривалого часу, а загальна його кількість становить лише приблизно 2-3 мг.

"Якщо його не доповнити новою дозою вітаміну B12, збережений вітамін B12 все ще може задовольняти потреби організму протягом 3-5 років", - каже лікар.

Коли вітамін В12 потрібен додатково

Лікар каже, що поки ви харчуєтесь збалансовано, у вас не буде дефіциту вітаміну B12. Якщо харчування незбалансоване, то вітамін необхідно приймати додатково.

Вітамін В12 міститься в молочних продуктах, яєчному жовтку, м'ясі, печінці, нирках і рибі.