В NASA показали крупнейший смерч на Солнце: невероятное видео

Обсерватория Солнечной динамики NASA зафиксировала невероятно огромный торнадо, который прошелся по поверхности Солнца. Этот торнадо состоял из бушующих вихрей плазмы, и их высота была так огромна, что могла бы уничтожить целую планету.

По данным SpaceWeather, астрономы обсерватории отслеживали "солнечный торнадо" с 14 марта. Он существовал 4 дня, а потом рассеялся в облако намагниченного газа.

Солнечный смерч возник около северного полюса Солнца 15, потом он продолжал расти и менять форму. А в конце он выплюнул шлейф плазмы (ионизированного газа) в космос.

Необычное явление удалось заснять на фото и видео различным астрономам-любителям и астрофотографам.

"Этот вращающийся столб плазмы высотой в 14 земных шаров выливал на Солнце капли раскаленного материала размером с Луну. Я не могу представить себе более адского места", - написал на своей странице в Twitter астрофотограф Эндрю Маккарти и разместил видео торнадо.

I spent 3 hours yesterday with my solar telescope pointed at a tall tornado-y looking thing on the sun. This 14-Earths-tall swirling column of plasma was raining moon-sized gobs of incandescent material on the sun. I can't imagine a more hellish place. pic.twitter.com/dewzNEAEJA