Илон Маск показал, как будет заселять Марс людьми. Видео о будущей колонизации планеты

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, показала на видео, как будет выглядеть первый полет на Марс с людьми на борту. Он должен состояться с помощью новейшей ракеты Starship. Маск считает, что сможет отправить первых людей на Красную планету уже в ближайшее десятилетие.

Каким будет полет людей на Марс

Ранее Маск заявлял, что в ближайшие 10 лет он отправит первых людей на Марс. Однако его новая ракета Starship даже еще не прошла испытания. Первый полет должен состояться только на следующей неделе.

Некоторые ученые заявляют, что прогнозы Илона Маска о полетах на Марс в ближайшее десятилетие очень оптимистичны.

В новом видеоролике от SpaceX специалисты показали, как самая мощная ракета в мире Starship стоимостью 3 млрд долларов отправляется в первый полет на Красную планету. В видео можно увидеть, как ракета готовится к выводу в космос корабля. А когда начинается 9-месячное путешествие к Марсу.

Компания SpaceХ показала, как пройдет полет на Марс (скриншот с видео)

Как будет происходить колонизация Марса

SpaceХ в видео показали и то, как будет выглядеть будущая человеческая колония на этой планете. На кадрах можно увидеть, как многие космические корабли отправляются на Марс, а сама колония состоит из куполов на планете.

Илон Маск мечтает сделать из человечества вид, который будет жить не только на Земле. И колонизация Марса станет первым шагом в реализации его мечты.

Так будут выглядеть колонии на Марсе (скриншот с видео)

По замыслу американского миллиардера, ракета Starship сможет доставить людей не только на Марс, но и дальше, например, на спутники Юпитера. На этом космическом корабле на Марс в одно путешествие сможет отправиться около 100 человек.

Однако эксперты NASA считают, что первый такой полет состоится не раньше, чем в конце 2030-х - начале 2040-х годов, а может, и позже.

Так будет происходить колонизация Марса (скриншот с видео)

Также Starship поможет в освоении Луны. С помощью космического корабля впервые в этом веке астронавты смогут приземлиться на спутник Земли. Миссия намечена на 2025 год.

Но до этого времени корабль должен совершить посадку на Луну без экипажа, чтобы эксперты убедились в безопасности миссии для астронавтов.