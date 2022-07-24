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Китай запустив у космос другий модуль космічної станції, - Reuters

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Неділя 24 липня 2022 15:04
Китай запустив у космос другий модуль космічної станції, - Reuters Фото: Китай запустив у космос другий модуль космічної станції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай успішно запустив у космос другий із трьох модулів космічної станції. Вага лабораторного модуля Wentian становить аж 23 тонни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Модуль було запущено завдяки потужній китайській ракеті Long March 5B з космічного стартового центру Веньчан на південному острові Хайнань.

Wentian відокремився від ракети приблизно через 10 хвилин після запуску.

Довжина лабораторного модуля становить 17,9 метра. В майбутньому астронавти зможуть проводити в ньому наукові експерименти. Також модуль обладнаний шлюзовою кабіною, яка стане головною точкою виходу-входу для позакорабельних заходів.

Третій модуль станції Mengtia запустять у жовтні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX запустила у космос чергову партію супутників Starlink.

Тим часом Китай може розпочати космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи у 2026 році.

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