Китай запустив у космос другий модуль космічної станції, - Reuters

Фото: Китай запустив у космос другий модуль космічної станції (Getty Images)

Китай успішно запустив у космос другий із трьох модулів космічної станції. Вага лабораторного модуля Wentian становить аж 23 тонни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Модуль було запущено завдяки потужній китайській ракеті Long March 5B з космічного стартового центру Веньчан на південному острові Хайнань. Wentian відокремився від ракети приблизно через 10 хвилин після запуску. Довжина лабораторного модуля становить 17,9 метра. В майбутньому астронавти зможуть проводити в ньому наукові експерименти. Також модуль обладнаний шлюзовою кабіною, яка стане головною точкою виходу-входу для позакорабельних заходів. Третій модуль станції Mengtia запустять у жовтні.