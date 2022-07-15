Китай планує космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи: що відомо
Китай може розпочати космічну місію до Венери вже у 2026 році. Планує відправити до планети непілотований літальний апарат.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.
Як зазначає видання, місія VOICE може розпочатися вже у 2026 році, а літальний апарат досягне орбіти найспекотнішої та найяскравішої планети Сонячної системі вже у 2027 році.
Апарат перебуватиме за 350 км від поверхні Венери та вивчатиме її геологічну еволюцію, термальні та хімічні процеси в атмосфері.
Місія поки що остаточно не схвалена й наразі розглядаються декілька різних проектів з точки зору бюджету, технологій та графіку запусків ракети.
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