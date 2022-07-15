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Китай планує космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи: що відомо

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П'ятниця 15 липня 2022 18:04
Китай планує космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи: що відомо Фото: Китай планує космічну місію до найгарячішої планети Сонячної системи (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Китай може розпочати космічну місію до Венери вже у 2026 році. Планує відправити до планети непілотований літальний апарат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Як зазначає видання, місія VOICE може розпочатися вже у 2026 році, а літальний апарат досягне орбіти найспекотнішої та найяскравішої планети Сонячної системі вже у 2027 році.

Апарат перебуватиме за 350 км від поверхні Венери та вивчатиме її геологічну еволюцію, термальні та хімічні процеси в атмосфері.

Місія поки що остаточно не схвалена й наразі розглядаються декілька різних проектів з точки зору бюджету, технологій та графіку запусків ракети.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA призупиняє польоти гелікоптера Ingenuity на Червоній планеті через сезони пилу та зиму.

Також нещодавно телескоп Hubble продемонстрував нову вражаючу фотографію, на якій зображене кулясте зоряне скупчення NGC 6569.

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