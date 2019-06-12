Земля їм бетоном: з'явилися фото знищених на Донбасі бойовиків

ВСУ знищили бойовиків під Донецьком (колаж: РБК-Україна)

Окупаційні війська на Донбасі зазнали нових втрат

Збройні сили України знищили п'ятьох розвідників окупантів. Незважаючи на спроби бойовиків приховати цей факт, дані про втрати з боку противника обнародувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Відомо, що бойовики з розвідки ворожих військ були ліквідовані підрозділом Об'єднаних сил в результаті перестрілки, яку їм наказав спровокувати командир однієї з мотострілкових бригад "2-го АК" ("ЛНР").

Після втрат бойовики намагалися приховати цей факт. Загиблих переодягли у цивільну форму, забрали документи і доставили в місцевий морг.

"Встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат за розпорядженням зазначеного командира бригади загиблі були доставлені в місцевий морг в цивільній формі одягу і без документів", - повідомляє розвідка.

А український офіцер Анатолій Штефан Штірліц опублікував фото знищених окупантів на своїй сторінці в Facebook.

На фото нижче бойовик з Макіївки Богдан Грицай на прізвисько "Москва", він був ліквідований 11 червня.

ВСУ знищили бойовиків під Донецьком (Богдан Грицак, фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

А Дмитра Кащеєва з Горлівки було знищено снайпером ОС ще 19 квітня, але його фото і дані оприлюднили лише зараз.

ВСУ знищили бойовиків під Донецьком (Дмитро Кащеєв, фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)

Користувачі мережі підтримують українські війська, які з кожним днем маленькими кроками йдуть вперед, звільняючи країну від ворожих військ.

"Ай да снайпер! Ай да молодець!" - написав один з коментаторів.

"Земля йому бетоном", - побажав користувач мережі.

"Смерть зраднику!" - гнівно висловився ще один юзер.

"Більше б таких новин. Читав би і читав ..." - порадів коментатор.

ВСУ знищили бойовиків під Донецьком (скрін: facebook.com)

До речі, американський дипломат оцінив можливості української армії в разі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше повідомлялося, що десантники з 79-ї бригади ДШВ зайняли ворожі позиції, на яких бійці знайшли російське озброєння та амуніцію.

Також ми писали, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель оскандалилася заявою про Збройні сили України.