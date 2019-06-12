Земля им бетоном: появились фото уничтоженных на Донбассе боевиков

Оккупационные войска на Донбассе понесли новые потери
Вооруженные силы Украины уничтожили пятерых разведчиков оккупантов. Несмотря на попытки боевиков сокрыть этот факт, данные о потерях со стороны противника обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Известно, что боевики из разведки вражеских войск были ликвидированы подразделением Объединенных сил в результате перестрелки, которую им приказал спровоцировать командир одной из мотострелковых бригад "2-го АК" ("ЛНР").
После потерь боевики пытались скрыть этот факт. Погибших переодели в гражданскую форму, изъяли документы и доставили в местный морг.
"Установлено, что с целью сокрытия фактов боевых потерь по распоряжению указанного командира бригады погибшие были доставлены в местный морг в гражданской форме одежды и без документов", - сообщает разведка.
А украинский офицер Анатолий Штефан Штирлиц опубликовал фото уничтоженных оккупантов на своей странице в Facebook.
На фото ниже боевик из Макеевки Богдан Грицай по прозвищу "Москва", он был ликвидирован 11 июня.
ВСУ уничтожили боевиков под Донецком (Богдан Грицак, фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)
А Дмитрий Кащеев из Горловки был уничтожен снайпером ОС еще 19 апреля, но его фото и данные обнародовали только сейчас.
ВСУ уничтожили боевиков под Донецком (Дмитрий Кащеев, фото: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz)
Пользователи сети поддерживают украинские войска, которые с каждым днем маленькими шагами идут вперед, освобождая страну от вражеских войск.
"Ай да снайпер! Ай да молодец!" - написал один из комментаторов.
"Земля ему бетоном", - пожелал пользователь сети.
"Смерть предателю!" - гневно высказался еще один юзер.
"Больше бы таких новостей. Читал бы и читал..." - порадовался комментатор.
ВСУ уничтожили боевиков под Донецком (скрин: facebook.com)
К слову, американский дипломат оценил возможности украинской армии в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Ранее сообщалось, что десантники с 79-й бригады ДШВ заняли вражеские позиции, на которых бойцы нашли российское вооружение и амуницию.
Также мы писали, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оскандалилась заявлением о Вооруженных силах Украины.