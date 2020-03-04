До Землі наближається гігантський астероїд: з'явився тривожний прогноз

Астероїд гігантських розмірів наближається до Землі. Експерти NASA вважають, що якщо такий космічний об'єкт впаде на нашу планету, він може повністю знищити цивілізацію, пише зарубіжне видання Express.

Діаметр астероїда складає чотири кілометри, йому присвоїли номер 52768. Космічний об'єкт пролетить максимально близько до поверхні Землі вже в кінці квітня. Якщо ж небесне тіло увійде в атмосферу, зіткнення спровокує глобальну катастрофу.

Швидкість руху астероїда становить 8,7 кілометрів в секунду (31 320 кілометрів на годину. Максимально короткої відстані до Землі космічний об'єкт досягне вже 29 квітня.

Вчені говорять, що якщо цей астероїд впаде на Землю, кратер буде діаметром в 10 кілометрів. Крім того, зіткнення спровокує "глобальне спустошення і можливий колапс цивілізації".

Адже навіть маленькі космічні тіла, такі як Челябінський метеорит (20 метрів в діаметрі), можуть наносити серйозні пошкодження.

Раніше ми писали, що в метеориті, який понад 30 років зберігався в музеї Алжиру завдяки новим технологіям вдалося виявити білок неземного походження.

Також повідомлялося, що у небі над Хорватією вибухнув величезний метеорит. Очевидці зняли спалах від вторгнення небесного тіла в атмосферу нашої планети на відео.