ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До Землі наближається астероїд більше за київську телевежу-рекордсменку

STYLERНовини науки    19.12.2019 - 17:52
До Землі наближається астероїд більше за київську телевежу-рекордсменку
Астроид летить до Землі (Фото: колаж РБК-Україна)

Потенційно небезпечний астероїд сьогодні максимально наблизиться до нашої планети

До Землі наближається величезний астероїд, який є потенційно небезпечним. Небесне тіло наблизиться до нашої планети на максимально близьку відстань сьогодні, 19 грудня, передали в Центрі вивчення навколоземних об'єктів NASA.

Об'єкт отримав назву 2019 XO3. Його космічна швидкість становить 101 520 км/год.

Вчені змогли виміряти розміри астероїда й уточнити траєкторію руху після більше 20 прямих спостережень, коли брила діаметром від 200 до 440 метрів увійшла в Сонячну систему п'ять днів тому.

Дослідники з'ясували, що астероїд є потенційно небезпечним навколоземних об'єктом (NEO) на орбіті, що перетинає орбіту Землі. За даними NASA, такі небесні об'єкти можуть виявитися "незвично близько" до нашої планети.

В найближчому майбутньому космічна скеля наблизиться до Землі на відстані близько 0,04320 астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця приблизно складає 149,6 млн км, що дорівнює відстані від Землі до Сонця.

Висота астероїда більша за найвищу споруду в Україні - Київську телевежу, яка є найвищею у світі гратчастою будівлею (385 метрів), й що на 60 метрів "переросла" знамениту французьку Ейфелеву вежу. Висоту небесного тіла можна порівнювати з малайзийскими Вежами Петронас в Куала-Лумпурі (452 метри).

До Землі наближається астероїд більше за київську телевежу-рекордсменку

До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд (Фото: скрін ssd.jpl.nasa.gov)

NASA виявило на метеоритах дивовижну знахідку Величезний астероїд летить до Землі: що відомо
Новини України NASAкосмосастероид
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся