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До Землі наближається астероїд завбільшки з футбольне поле: чи існує небезпека

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Середа 09 червня 2021 21:10
До Землі наближається астероїд завбільшки з футбольне поле: чи існує небезпека Фото: до Землі наближається великий астероїд (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що 1 липня повз Землю пролетить астероїд 2021 GM4.

Про це повідомляє NASA.

Які розміри астероїда?

Довжина космічного каменю становить 150 метрів, що більше за велике футбольне поле (120 метрів). Швидкість астероїду становить 6,3 кілометра за секунду або 36 500 кілометрів за годину.

Він максимально наблизиться до Землі 1 липня.

Водночас його відстань до нашої планети дорівнюватиме 12-кратній дистанції між Землею та Місяцем.

За даними NASA, ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для планети Земля.

До Землі наближається астероїд завбільшки з футбольне поле: чи існує небезпекаФото: до планети Земля наблизиться величезний астероїд (NASA)

Раніше ми повідомляли, що вперше за 30 років, NASA відправить дві нові місії на Венеру.

Також ми писали, що Китай запустив вантажний корабель у космос.

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