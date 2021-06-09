До Землі наближається астероїд завбільшки з футбольне поле: чи існує небезпека

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) заявило, що 1 липня повз Землю пролетить астероїд 2021 GM4.

Про це повідомляє NASA .

Які розміри астероїда?

Довжина космічного каменю становить 150 метрів, що більше за велике футбольне поле (120 метрів). Швидкість астероїду становить 6,3 кілометра за секунду або 36 500 кілометрів за годину.

Він максимально наблизиться до Землі 1 липня.

Водночас його відстань до нашої планети дорівнюватиме 12-кратній дистанції між Землею та Місяцем.

За даними NASA, ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для планети Земля.

Фото: до планети Земля наблизиться величезний астероїд (NASA)