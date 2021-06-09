К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: существует ли опасность

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что 1 июля мимо земли пролетит астероид 2021 GM4.

Какие размеры астероида?

Длина космического камня составляет 150 метров, что больше большого футбольного поля (120 метров). Скорость астероида составляет 6,3 километра в секунду или 36 500 километров в час.

Он максимально приблизится к Земле 1 июля.

В то же время его расстояние до нашей планеты будет равно 12-кратной дистанции между Землей и Луной.

По данным NASA, ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для планеты Земля.

Фото: к планете Земля приблизится огромный астероид (NASA)