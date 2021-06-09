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К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: существует ли опасность

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Среда 09 июня 2021 21:10
К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: существует ли опасность Фото: к Земле приближается крупный астероид (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что 1 июля мимо земли пролетит астероид 2021 GM4.

Об этом сообщает NASA.

Какие размеры астероида?

Длина космического камня составляет 150 метров, что больше большого футбольного поля (120 метров). Скорость астероида составляет 6,3 километра в секунду или 36 500 километров в час.

Он максимально приблизится к Земле 1 июля.

В то же время его расстояние до нашей планеты будет равно 12-кратной дистанции между Землей и Луной.

По данным NASA, ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для планеты Земля.

К Земле приближается астероид размером с футбольное поле: существует ли опасностьФото: к планете Земля приблизится огромный астероид (NASA)

Ранее мы сообщали, что впервые за 30 лет, NASA отправит две новые миссии на Венеру.

Также мы писали, что Китай запустил грузовой корабль в космос.

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