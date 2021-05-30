Китай запустив вантажний корабель в космос, відбулось стикування на орбіті
Китайський космічний вантажний корабель "Тяньчжоу-2" успішно пристикувався з базовим модулем майбутньої космічної станції "Тяньхе". Вантажний корабель доставив на модуль скафандри, обладнання та паливо для майбутньої орбітальної станції, яку Китай планує добудувати у 2022 році.
Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".
Цей космічний корабель запустили напередодні за допомогою пускової установки Langer Marsch-7 з десятиденною затримкою. Місію відкладали з технічних причин.
Нагадаємо, наприкінці квітня Китай вивів на орбіту основний модуль своєї першої космічної станції, що є першим етапом її створення. Всього для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків і трохи більше року.
Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модулі, які пристикуються до основого.
У червні пілотований корабель "Шеньчжоу-12" повинен доставити на "Тяньхе" трьох космонавтів для складання і підключення доставленого обладнання.
Нагадаємо, у травні китайський космічний корабель без екіпажу успішно приземлився на поверхню Марса. Це зробило Китай другою космічною державою після США, яка приземлилася на Червоній планеті.
Раніше NASA звинуватило Китай у створенні загрози через падіння ракети. Там кажуть, що Пекін не дотримується стандартів щодо поводження з космічним сміттям.