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Китай запустив вантажний корабель в космос, відбулось стикування на орбіті

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Пекін, Неділя 30 травня 2021 13:35
Китай запустив вантажний корабель в космос, відбулось стикування на орбіті Фото: Китай запустив корабель в космос (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Китайський космічний вантажний корабель "Тяньчжоу-2" успішно пристикувався з базовим модулем майбутньої космічної станції "Тяньхе". Вантажний корабель доставив на модуль скафандри, обладнання та паливо для майбутньої орбітальної станції, яку Китай планує добудувати у 2022 році.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа".

Цей космічний корабель запустили напередодні за допомогою пускової установки Langer Marsch-7 з десятиденною затримкою. Місію відкладали з технічних причин.

Нагадаємо, наприкінці квітня Китай вивів на орбіту основний модуль своєї першої космічної станції, що є першим етапом її створення. Всього для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків і трохи більше року.

Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модулі, які пристикуються до основого.

У червні пілотований корабель "Шеньчжоу-12" повинен доставити на "Тяньхе" трьох космонавтів для складання і підключення доставленого обладнання.

Нагадаємо, у травні китайський космічний корабель без екіпажу успішно приземлився на поверхню Марса. Це зробило Китай другою космічною державою після США, яка приземлилася на Червоній планеті.

Раніше NASA звинуватило Китай у створенні загрози через падіння ракети. Там кажуть, що Пекін не дотримується стандартів щодо поводження з космічним сміттям.

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