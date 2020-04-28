До Землі несеться астероїд-гігант: експерти забили тривогу

Астероїд наближається до Землі на величезній швидкості і вже в середу, 29 квітня, досягне мінімально можливої відстані від нашої планети. Експерти NASA називають небесне тіло потенційно небезпечним, і хоча цього разу, загрози для планети, ймовірно, не буде, але при наступному наближенні траєкторія космічного тіла зміститься ближче до Землі.

Розмір астероїда під назвою 1998 OR2 (вперше його виявили саме 1998-го). Астрономам поки не вдалося визначити точний розмір астероїда, за розрахунками він становить від 1,84 до 4,11 кілометра.

Цього разу він пролетить від Землі на безпечній відстані 6,2 млн кілометра. Але експерти кажуть, що вже 2079 року астероїд 1998 OR2 буде в 3,5 раза ближче до Землі, ніж зараз. Тому важливо знати точну орбіту, а також вивчати його, щоб розробити стратегію усунення загрози в майбутньому.

Цікавим фактом є те, що на знімку, зробленому астрономами обсерваторії Пуерто-Ріко, астероїд 1998 OR2 теж в масці. Принаймні, таке враження складається при погляді на фото.

До Землі летить гігантський астероїд (фото: NASA)

Астрономи з обсерваторії в Південній Америці жартують, що астероїд, який вже завтра можна буде побачити в невеликий телескоп, мабуть, здогадується, що на Землі пандемія коронавірусу.

До Землі летить астероїд 1998 OR2 (фото: twitter.com/UCF)

За оцінками NASA потенційно небезпечними астероїдами вважаються небесні тіла розміром понад 140 метрів, і близькість яких до планети менш ніж 7,5 мільйона кілометри. 1998 OR2 вписується в ці критерії.

Раніше траєкторію астероїда показали в моделюванні на відео. На ньому чітко можна простежити, як астероїд рухається в бік нашої планети, і наскільки мала в космічних масштабах відстань до Землі. Таке небесне тіло може знищити міста і спричинити глобальні зміни на планеті.

Як рухається астероїд 1998 OR2 (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що біля Землі пролетів астероїд, який був на найбільш близькій відстані до планети за останні 400 років.