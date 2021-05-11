Космічний зонд NASA повертається додому зі зразками астероїда

Американське космічне агентство NASA повідомило про повернення на Землю космічного зонду OSIRIS-REx. Апарат почав повернення додому після того, як взяв зразки з астероїда Бенну.

Про це йдеться на сторінці NASA у Twitter .

Зонд повертається на Землю після космічної місії, яка тривала майже 5 років. За цей час апарат дістався до астероїда Бенну, якому понад 4,5 млрд років, та взяв з нього зразки гірських порід та пилу.

Наразі зонд вже віддалився від астероїда та взяв курс на Землю. Як очікується, до Землі космічний апарат добереться 24 вересня 2023 року, після чого від нього відділиться капсула зі зразками та увійде в атмосферу. Сам апарат залишиться на орбіті землі.

Капсула зі зразками має за допомогою парашуту приземлитися на тренувальному полігоні в Юті. Після приземлення капсулу заберуть вчені, щоб дослідити отримані з астероїда зразки.