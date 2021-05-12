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Супутники Маска знову налякали українців: "караван" вогнів тягнувся небом три ночі (відео)

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Рівненська область, Середа 12 травня 2021 18:35
Супутники Маска знову налякали українців: "караван" вогнів тягнувся небом три ночі (відео) Колаж РБК-Україна: супутники Starlink Ілона Маска знову помітили в небі над Україною
Автор: Володимир Костирін

Парад загадкових вогнів у нічному небі стривожив жителів українських міст - "зграя блукаючих зірок", які насправді є супутниками Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX, дісталася від Києва до Рівненської області, де затрималася на кілька днів.

Відео блукаючих вогнів у небі над Сарнами опубліковано в Instagram-пабліку Tipove Sarny.

Повідомляється, що "незрозумілі" об'єкти, що світяться, рухалися рівною смугою в небі 9, 10 і 11 травня. Їх могли спостерігати в Сарнах до опівночі.

Очевидці зняли "караван" супутників Starlink в небі на відео, після чого кадри виклали в мережу.

Відео: інтернет-супутники Ілона Маска Starlink "блукали" кілька ночей поспіль у небі над Сарнами

На цьому ролику інтернет-супутники Маска видно набагато виразніше і яскравіше, ніж раніше, коли їх бачили в Києві (в ніч проти 9 травня).

Відео: у небі над Києвом помітили "парад" супутників Ілона Маска Starlink

Супутники Starlink, що пролітають на низькій навколоземній орбіті Землі, за задумом засновника американської компанії SpaceX, підприємця Ілона Маска, мають зробити швидкісний інтернет доступним для всього світу. Першою компанія почне обслуговувати територію Канади та північ США. Глобальне покриття планети очікується у 2021 році.

4 травня SpaceX вивела за допомогою ракети-носія Falcon 9 на навколоземну орбіту ще 60 супутників Starlink, і тепер їх вже в цілому понад 1300, а раніше в компанії заявляли про плани запустити 12 тисяч супутників на низькій навколоземній орбіті протягом наступних кількох років.

Потрібно сказати, що така велика кількість супутників турбує деяких астрономів - вони звертають увагу, що через Starlink небезпечні для Землі астероїди можуть стати непомітними для вчених.

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