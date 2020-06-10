Уряд вводить мораторій на підвищення податків та зборів до 2021 року, - Мінекономіки

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Будь-яке підвищення податків на всі види пального буде суперечити стратегії уряду

Уряд вводить мораторій на підвищення податків та зборів до 2021 року. Будь-яке підвищення податків на всі види пального буде суперечити стратегії уряду.

Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на запит щодо можливого збільшення акцизу на скраплений газ, передає РБК-Україна.

"Пунктом 120 плану заходів з реалізації Програми (ред. - Державна програма стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинений COVID-19) передбачається введення мораторію на збільшення всіх ставок податків та зборів до 2021 року для усунення додаткового фінансового тиску у період відновлення після кризи та для збереження ліквідності підприємств", - йдеться у відповіді міністерства.

Міністерство економіки також зазначає, що будь-яке підвищення податків на всі види пального суперечать стратегії уряду, про що повідомлено Мінфін як головний орган формування податкової політики.

"Пропозицію щодо підвищення ставок акцизного податку на всі види пального не узгоджується із заходами, передбаченими Програмою, та не підтримується Мінекономіки", - додати в листі.

За повідомленням ЗМІ, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономіки 22 травня відклала ухвалення рішення щодо акцизів і квот на скраплений газ і дизельне паливо до наступного засідання.

Раніше підконтрольні Коломойському “Укртатнафта” і “Укрнафта” (а також “Укргазвидобування”) подали спільну заяву в Міністерство економіки – вони вимагають ввести мито на імпорт ДП і СГ з РФ. Компанії Коломойського хочуть, щоб ввели імпортні мита в розмірі 8,46% цього року, з подальшим збільшенням щороку – до 25,4% з 2024 року.

На думку президента нафтогазової асоціації України Нелі Привалової, введення мита на імпортоване дизпаливо призведе до зростання цін для споживачів.

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Автор: Олександра Діденко