Елена Зеленская раскрыла главный секрет гармоничных отношений с мужем

Елена Зеленская не часто говорит о своей семейной жизни, но иногда рассказывает все, как есть в интервью.

О том, как Елена сохраняет гармонию в отношениях с Зеленским, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью первой леди для телеканала "Мы Украина".

Как семья Зеленских сохраняет гармонию в отношениях

Супружеская пара Зеленских никогда не выносили на публику свои отношения. Владимир просто говорил, как он любит свою жену, пока она была вне камер.

Но с момента президентства Владимира все изменилось. Теперь Елена является первой леди страны и часто дает интервью и комментарии. Конечно, дело доходит и до личной жизни.

Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На самом деле, об отношениях Елены и Владимира известно уже много, но без деталей. Особенно во время войны семья президента держит свои отношения под замком.

Однако в последнем интервью Елена рассказала, как им удается сохранить гармонию в столь трудный период для обоих и преодолевала еще несколько фактов.

Как оказалось, Владимир часто интересоваться мнением жены относительно рабочих вопросов, только иногда он может посоветовались, но это бывает не часто. А сама Зеленская не дает непрошеных советов, но всегда готова выслушать и поддержать любимого.

Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Честно говоря, любой хороший муж будет так всегда говорить: "Моя жена - моя лучшая советница". Я уверена, что мой муж тоже так говорит, потому что это гармоничные отношения в семье. Но я не считаю, что нравственно советовать мужу но не уверена, что я могу что-то действительно посоветовать сейчас", - сказала Зеленская.

Исходя из слов Зеленской, именно в этом и есть гармония, когда в отношениях никто не вмешивается в рабочие и иногда личные вопросы партнера. Елена ценит это качество во Владимире и считает это ключом к семейной гармонии



