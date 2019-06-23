У Зеленського розповіли про зарплати в "Слузі народу"

Дмитро Разумков (фото: РБК-Україна)

У партії "Слуга народу" розповіли, як будуть жити на зарплати

Члени партії "Слуга народу" готові працювати за ту зарплату, яка належить народному депутату за законом. Про це перед виборами у Верховну раду 2019 сказав перший номер та голова цієї політичної сили Дмитро Разумков.

В інтерв'ю "Вікна-новини" політтехнолог зазначив, що зарплата нардепа в Україні на сьогоднішній момент достатня для нормального існування (близько 30 тис. грн). Також він підкреслив, що в Європі заробітні плати чиновників "не нечувані".

"Вони не отримують по мільйону євро в місяць. У них гідна заробітна плата, хороший соцпакет, який поширюється не тільки на чиновника, але і на всю сім'ю. Для них важлива повага в суспільстві. А якщо чиновник щось порушить, він отримає вовчий квиток на все життя. Працюють і батіг, і пряник", - сказав Разумков.

При цьому він зазначив, що "хробак корупції буде жити, він нікуди не дінеться".

"Завжди знайдеться паршива вівця, яка вирішить, що можна залізти в кишеню бабусі. Інше питання, що повинен бути механізм, який за таку ідею дуже непогано дасть по руках. І так, щоб іншим не було повадно ж", - додав політик.

А ось так званої партійної зарплати в "Слузі народу", говорить Разумков, не передбачається.

"За що ми повинні платити людям в партії? Є речі, які не вимірюються грошима", - сказав він і додав, що члени його партії розуміють, що йдуть в Раду, щоб "працювати в інтересах держави".

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