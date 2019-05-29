Слідство.info показало, хто фінансує партію "Слуга народу"

Фото: глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" раніше називалася "Партією рішучих змін"

Партію "Слуга народу" профінансували на 26 мільйонів гривень, а ще 2 мільйони заплатила нещодавно створена громадська організація. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування журналістів "Слідство.info".

У розслідуванні говориться, що перший внесок партії у 2018 році зробив засновник адвокатського бюро "Качура Лоєрс" - 4 тисячі 600 гривень. Наприкінці 2018 року ще п’ятеро людей перерахували партії загалом майже 435 тисяч гривень. Серед них - співробітники юридичних компаній, зокрема, "Катеринчук, Моор і партнери" та "Хіллмонт Партнерс". Один із них, Сергій Нижний раніше був помічником нардепа Миколи Катеринчука. А також спонсорами стали директор "Качура Лоєрс" та землячка Зеленського Світлана Піщанська.

Зокрема, зазначається, що киянин Андрій Рубашка кількома переказами заплатив партії 1,6 мільйона гривень, стільки ж відправив й Олег Паньків, а Катерина Кириченко з Чернігова віддала майже 1,3 мільйона гривень.

Цього року громадська організація "Ліга Волонтерів" перерахувала партії 2 мільйони гривень. Сама громадська організація була зареєстрована лише у грудні 2018 року. Керівниця організації Олена Кострійчук переказ на користь "Слуги народу" прокоментувати не змогла.

"Мені потрібно уточнити в бухгалтерії, я такого просто не знаю. Я не зможу дати вичерпну інформацію. Мені треба йти у фінансовий відділ і розбиратися з тим питанням", - сказала вона.

Журналісти "Слідство.info" повідомляють, що партія "Слуга народу" раніше називалася "Партією рішучих змін". Її заснували у квітні 2016 року, а з грудня 2017 року новим головою став Іван Баканов.

Нагадаємо, що перед достроковими виборами у Верховну раду партія президента Володимира Зеленського провела з'їзд, на якому було прийнято рішення про те, що партію очолить Дмитро Разумков.

Як повідомляло РБК-Україна, якби дострокові парламентські виборивідбувалися в Україні наприкінці травня, близько 90% громадян готові були взяти участь у голосуванні. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лідер електоральних симпатій серед політичних сил - партія "Слуга народу". Її готові підтримати 43,8% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.