Зеленського просять скасувати проведення Євробачення в Україні: "це лицемірство"

Така пропозиція опублікована в петиції на сайті президента.

"Поставивши нуль балів дружній Польщі, ми допустили фатальну помилку. Кулуарно обране журі взяло на себе відповідальність впливати на сучасну історію та статус нашої країни! Просимо вас негайно втрутитися і принести вибачення польському народу від імені України, а найголовніше - прийняти правильне рішення і передати перемогу іншій країні", - сказано в петиції.

Також автор прохання Олексій Радчук вважає, що після перемоги України у війні з Росією буде недоречно проводити конкурс в нашій країні.

"Навіть через рік недоречно проведення музичного конкурсу на території нашої країни. Зараз всі сили нашого народу і кошти держави можуть бути спрямовані тільки на допомогу нації, відновлення втраченого житла, лікування постраждалих і відновлення інфраструктури", - написано в петиції.

"Не закривайте очі! Проводити музичний конкурс категорично недоречно і повною мірою лицемірно!"- впевнений автор.

Зазначимо, що на момент 21 травня петиція набрала всього 5 голосів з необхідних 25 тисяч.