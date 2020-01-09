Зеленський прилетів в Київ через добу після авіакатастрофи в Ірані, - "Схеми"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент прибув до аеропорту "Жуляни" о 2:37 ночі

Президент Володимир Зеленський повернувся в Україну з Оману майже за добу після авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Зазначається, що прес-служба Зеленського ще вчора зранку повідомила про терміновий виліт в Київ, але президент прибув до аеропорту "Жуляни" о 2:37 ночі, після чого одразу поїхав на Банкову, де відбулась нарада з приводу авіакатастрофи в Тегерані.

Фото: розслідування журналістів (facebook.com/corruption.schemes)

Журналісти зафіксували Mercedes-Benz Vito‎, який під’їхав до чартерного літака після чого поїхав на Банкову. Через 15 хвилин авто заїхало на територію Офісу.

Вже о 3:30 на сайті Офісу президента з’явилось повідомлення про проведення наради з приводу авіакатастрофи.

Нагадаємо, вчора близько 8 ранку Офіс президента повідомив, що Зеленський через катастрофу літака МАУ в Тегерані терміново перервав поїздку в Оман і повертається в Київ.

Також сьогодні Зеленський записав звернення у зв’язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані 8 січня. До Ірану вже прибула українська пошуково-рятувальна група у складі 45 осіб, зокрема з Державіаслужби, Нацбюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ.

Крім того, літак МАУ, що розбився в Ірані в ніч на 8 січня, зайнявся перед катастрофою і намагався повернутися в аеропорт, що випливає з попереднього звіту Організації цивільної авіації Ірану.