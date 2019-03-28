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У лідери президентських перегонів вирвалися два кандидати

Новини » Політика    28.03.2019 - 13:34
У лідери президентських перегонів вирвалися два кандидати
Фото: Кандидати в президенти Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

У Тимошенко також зберігаються непогані шанси вийти у другий тур

На сьогоднішній день найбільші шанси вийти в другий тур президентських виборів в Україні зберігають Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Про це на прес-конференції сказав генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що також "зберігаються досить непогані шанси" у Юлії Тимошенко та Юрія Бойка.

Паніотто зазначив, що можлива така ситуація, що Зеленський не потрапить до другого туру, "якщо не прийдуть його виборці".

Соціолог заявив, що зараз дуже важко прогнозувати, хто увійде в другий тур, "хоча найбільші шанси у Зеленського і Порошенка".

Паніотто повідомив, що за даними останнього опитування КМІС і "Демократичних ініціатив" за Зеленського готові проголосувати 17,8% всіх респондентів (20,9% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і 27,6% серед тих, хто вже визначився з вибором). На другому місці зараз Петро Порошенко (відповідно 11,7% всіх респондентів, 13,7% серед тих, хто готовий прийти на вибори і 18,2% серед тих, хто вже визначився). На третій позиції Юлія Тимошенко (відповідно, 8,3% серед всіх 9,7% серед тих, хто готовий прийти на вибори і 12,8% серед тих, хто визначився).

Далі йдуть Юрій Бойко (7,1% всіх, 8,4% серед тих, хто готовий прийти на вибори і 11,1% серед тих, хто визначився з кандидатом) Анатолій Гриценко - відповідно, 5,4%, 6,3% і 8,4%; Олег Ляшко - відповідно 3,4%, 4,0% і 5,2%; Ігор Смешко - відповідно 2,8%, 3,3% і 4,4%; Олександр Вілкул - відповідно 2.6%, 3,0% і 4.0%; Руслан Кошулинський - 1,1%, 1,3% і 1,7. Кожен з інших кандидатів набирають менше 1% голосів виборців.

У лідери президентських перегонів вирвалися два кандидати

Опитування було проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології Польовий етап дослідження проходив з 20 по 26 березня 2019 Всього було опитано 1600 респондентів. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 10%, 1,7% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", напередодні виборів в Україні найвищі шанси вийти у другий тур зберігають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, Володимир Зеленський (24,8%) з мінімальним відривом випереджає Петра Порошенка (22,1%) у рейтингу першого туру президентських виборів. Юлія Тимошенко перебуває на третьому місці (14,8%).

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