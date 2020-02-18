ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський: провокація на Донбасі не змінить курс

Новини » Політика     18.02.2020 - 12:49
Зеленський: провокація на Донбасі не змінить курс
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що українська сторона наближається до припинення війни

Після спроби наступу бойовиків на Донбасі ситуація залишається під контролем українських військових. Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогоднішнє засідання РНБО почалося з питання наступу бойовиків на Донбасі.

"У нас потужна армія, провокації бувають. Армія сильно відповіла, ситуація повністю контрольована. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс на те, що ми йдемо впевнено і наближаємося до припинення війни і до миру", - додав Зеленський.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українські втрати в результаті сьогоднішніх боїв на Донбасі склали - один боєць загинув, троє поранених і двоє контужених. Водночас підтверджені втрати противника склали четверо загиблими і шестеро поранених. За
словами начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака, бойовики запросили режим тиші і він зберігається з 10:00.

Раніше також противник назвав своє сьогоднішній наступ на Донбасі спробою прориву нібито Збройних сил України.

Хомчак про ситуацію на Донбасі: всі позиції знаходяться під контролем військ України
Новини України Володимир ЗеленськийДонбаснаступление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся