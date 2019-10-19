Зеленський з дружиною їздили в гості до Заворотнюк: спливли подробиці

Анастасія Заворотнюк і Володимир Зеленський - давні друзі. Актриса, яка нині бореться з раком головного мозку, брала участь в шоу "95 Кварталу", знімалася з нинішнім президентом України у фільмах. Більш того, Володимир Олександрович разом з дружиною Оленою гостювали у "прекрасної няні". Було це, щоправда, ще задовго до того, як Зеленський проміняв шоу-бізнес на політику.

Ми знайшли архівні фото, на яких видно, як Зеленський і Заворотнюк веселяться, проводячи час разом. Це кадри зі зйомок шоу "Вечірній Київ" в 2013 році.

Заворотнюк і Зеленський на шоу "Вечірній Київ" (фото: detector.media)

На проект Заворотнюк завітала з дочкою Анною, якій на той момент було 17 років. І відразу ж зірка отримала масу компліментів від Зеленського.

"Ти, що її у шість народила?" - звернувся до актриси Зеленський.

Заворотнюк зацінила жарт.

У цілому Анастасії тоді дуже сподобалася компанія Зеленського та Жидкова. А під кінець шоу Заворотнюк зізналася, що товаришує з дружиною Володимира і одного разу навіть приймала сімейство Зеленських у себе в гостях.

Заворотнюк і Зеленський на шоу "Вечірній Київ" (фото: detector.media)

А через кілька років, коли Зеленський став президентом України, Заворотнюк дуже тепло привітала його з вступом на нову посаду.

"Володя, я знаю, який ти невтомний і затятий трудоголік на майданчику, як ти включаєшся на 100% у кожне завдання, що стоїть перед тобою. Я щиро рада, що ти виходиш на абсолютно новий рівень, що ти вже здобув таку велику і важливу перемогу. Бажаю зі всією властивою тобі енергією, віддачею і правдивістю існувати в цьому новому статусі, стати справжнім благом для своєї країни і народу, який тобі довірився. Успіхів! Вітаю!" - написала Заворотнюк у соцмережі.

Пост в Instagram Анастасія супроводила фото зі знімального майданчика фільму "Службовий роман. Наш час", в якому вони знімалися.

Заворотнюк і Зеленський у фільмі "Службовий роман. Наш час" (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)