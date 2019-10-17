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Три мами і шість діточок: Олена Зеленська поділилася новими фото

STYLERПерсони    17.10.2019 - 11:46
Три мами і шість діточок: Олена Зеленська поділилася новими фото
Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена Зеленська в Латвії відвідала Ризьку українську середню школу

Перша леді Олена Зеленська в ході візиту до Латвії відвідала Ризьку українську середню школу, яка є єдиним навчальним закладом цієї країни, в якому викладають повний курс української мови на професійному рівні. Дружина президента Володимира Зеленського опублікувала у своєму Instagram фото та поділилася враженнями від спілкування з учнями та педагогами.

Зеленська прийшла до школи в супроводі віце-прем'єр-міністра України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби.

"Три матусі та шість діточок - схоже на веселу компанію. А насправді це - початок важливої та корисної ініціативи зі створення дружнього й комфортного середовища для батьків з дітьми Babyroom.

Три мами і шість діточок: Олена Зеленська поділилася новими фото

Олена Зеленська в Латвії відвідала Ризьку українську середню школу (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді високо оцінила діяльність латвійських громадських організацій Pilseta calvekiem, Babyroom і Aperions, які займаються захистом інтересів людей з особливими потребами.

Три мами і шість діточок: Олена Зеленська поділилася новими фото

Олена Зеленська поділилася враженнями від Ризької української середньої школи (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Як жінка і мама я хочу, щоб Україна стала країною рівних можливостей, і вірю, що як перша леді можу зробити для цього реальні кроки...

Олена Зеленська в Латвії відвідала Ризьку українську середню школу (Фото: instagram.com/mrszelenska.daily)

...Pilseta calvekiem, Babyroom і Apeirons, ваші проекти справді роблять життя людей кращим, а розповідь про ваш досвід захисту інтересів людей з особливими потребами, опікування зручністю громадських закладів для батьків та їхніх дітей і благоустроєм міст для підвищення їхньої безпечності та комфорту була для мене дуже корисною", - йдеться у публікації Зеленської.

Олена Зеленська в Латвії відвідала Ризьку українську середню школу (Фото: president.gov.ua)

Після відвідування Ризької української школи перша леді приєдналася до чоловіка і взяла участь у церемонії покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та зустрічі з представниками української громади Латвії, розповіли у прес-службі президента України.

Володимир і Олена Зеленські також відвідали Музей окупації Латвії та разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом і першою леді Андрою Левітою та вшанували пам'ять загиблих за незалежність цієї країни, поклавши квіти до Монумента Свободи.

Володимир і Олена Зеленські відвідали Латвію (Фото: president.gov.ua)

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