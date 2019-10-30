Зеленський: нам потрібен мир на наших умовах

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський заявив про необхідність переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що закінчити війну та повернути українські території ми зможемо єдиним шляхом - це дипломатія і санкційний тиск. Про це він заявив на форумі в Маріуполі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив президент, Україні потрібен мир на її умовах.

"Закінчити війну та повернути українські території ми зможемо єдиним шляхом - це дипломатія і санкційний тиск. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього в України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій", - заявив він.

Зеленський заявив про необхідність мінського процесу та зустрічі в нормандському форматі.

"Вона (зустріч в нормандському форматі, - ред.) має відбутися і ми маємо вирішувати усі питання не у телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну і повернути наші українські території", - додав він.

Нагадаємо, вчора в Золотому почалось розведення військ. Зокрема, про це підвердили в прес-центрі операції Об'єднаних сил.

Як раніше зазначалось, розведення мало почались після семи днів дотримання режиму тиші на відповідних ділянках. Втім, у ООС ще зранку 29 жовтня повідомляли про обстріли біля Золотого.

Разом з тим, у понеділок, 28 жовтня, у напрямку населеного пункту Золоте-4 бойовики здійснили обстріли із застосуванням стрілецької зброї.