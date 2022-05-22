Зеленський закрив тему скандалу на Євробаченні: українці і поляки поставили один одному 12 балів

"Єдність наших народів має залишитися сталою величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність. Ні наші політики, ні ворожі агенти, ні навіть члени журі на Євробаченні", - зазначив він.

Зеленський додав, що український і польський народи "поставили один одному 12 балів - сьогодні й назавжди".

Глава української держави також подякував за підтримку всім полякам, назвавши народи - побратимами, а країни - сестрами.

Відео: виступи Володимира Зеленського та Анджея Дуди у Верховній Раді

Чому виник скандал після Євробачення 2022

Незабаром після завершення міжнародного музичного конкурсу, в якому перемогу нашій країні принесла група KALUSH Orchestra з піснею "Стефанія", українська спільнота обурилася рішенням журі через оцінки. Багатьох особливо образило те, що Україна не дала жодного балу Польщі, Литві та іншим країнам, які зараз підтримують наших співвітчизників у важкий період.

За правилами Євробачення, у кожної країни було своє експертне журі, які розподіляли бали іншим учасникам конкурсу. Максимальна кількість - 12 балів.

Експертне журі від України за підсумками конкурсу дали 12 балів - Великій Британії, 10 - Португалії, 8 - Нідерландам, 7 - Греції, 6 - Швейцарії, 5 - Азербайджану, 4 - Швеції, 3 - Австралії, 2 - Вірменії, 1 - Чехії.