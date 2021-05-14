Зеленський виселяє екс-чиновників з Конча-Заспи й Пущі-Водиці

Володимир Зеленський записав нове відео після засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 14 травня. Президент заявив, що з Конча-Заспи буде виселено ряд екс-чиновників , які проживають там на пільгових умовах.

"Сьогодні ми торкнулися важливого питання - це державні землі та будинки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці, а також особи, у користуванні яких вони перебувають. Загалом мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач", - заявив президент.

Зеленський нагадав, що ще 2014-го року урядом було скасовано перелік категорій осіб, що мають право на пільгове проживання. Однак за фактом, це дало їм право жити на території заповідних земель легально і за символічну плату.

Хто з екс-чиновників володіє резиденціями в Конча-Заспі та Пущі-Водиці

"Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича - Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - гарант перерахував осіб, яких виселять з елітних земель.

Президент додав, що посадовці облаштувалися на території Конча-Заспи й Пущі-Водиці, будувалися, робили ремонт, за що ще й отримували 50-відсоткове відшкодування.

Наразі РНБО отримало завдання встановити повний перелік осіб, що там проживають і провести аудит земель, аби розпочати "велике переселення цих народів".

Завершилося чергове засідання РНБО. Його результатами стали важливі рішення для країни й, певно, серцеві напади для осіб, які роками діяли проти неї та народу. Отже: після ухвалення відповідного закону застосовано персональні санкції проти 557 злодіїв у законі; санкції також «прилетіли» до 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами; крім того, ми порушили питання державних земель і будинків у Конча-Заспі й Пущі-Водиці, якими за часів попереднього Президента за дуже символічну плату почала користуватися низка незрозумілих осіб. Далі неодмінно буде! Posted by Володимир Зеленський on Friday, May 14, 2021

Відео: Володимир Зеленський виселяє з Конча-Заспи і Пущі-Водиці екс-чиновників (facebook.com/zelenskiy95)