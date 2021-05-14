Зеленский выселяет экс-чиновников из Конча-Заспы и Пущи-Водицы

Владимир Зеленский записал новое видео после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 14 мая. Президент заявил, что из Конча-Заспы будет выселен ряд экс-чиновников , проживающих там на льготных условиях.

"Сегодня мы коснулись важного вопроса - это государственные земли и дома в Конче-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах", - заявил президент.

Зеленский напомнил, что еще в 2014-м году правительством был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Однако по факту, это дало им право жить на территории заповедных земель легально и за символическую плату.

Кто из экс-чиновников владеет резиденциями в Конча-Заспе и Пуще-Водице

"Это бывшие судьи, прокуроры, милиционеры, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича - Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - гарант перечислил лиц, которых выдворят из элитных земель.

Президент добавил, что чиновники крепко осели на территории Конча-Заспы и Пущи-Водицы, строились, делали ремонт, за что еще и получали 50-процентное возмещение.

Сейчас СНБО получило задание установить полный перечень лиц, проживающих там и провести аудит земель, чтобы начать "великое переселение этих народов".

Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Итак: после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе; санкции также «прилетели» к 111 иностранцев, которые являются уголовными авторитетами; кроме того, мы подняли вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начала пользоваться череда непонятных человек. Дальше непременно будет! Posted by Владимир Зеленский on Friday, May 14, 2021

Видео: Владимир Зеленский выселяет из Конча-Заспы и Пущи-Водицы экс-чиновников (facebook.com/zelenskiy95)