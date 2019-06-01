Зеленський до і після виборів: як змінювався президент (фото)

Володимир Зеленський до перемоги на виборах президента України 2019 вже був одним з найпопулярніших людей в країні, більшість ототожнювало майбутнього гаранта Конституції з гумором та шоу-бізнесом. Пропонуємо вам фото і відео підбірку, яка покаже деякі епізоди з життя нинішнього 41-річного глави держави, наймолодшого президента в історії України.

Талановитий артист, лідер "Студії Квартал-95", кіноактор, продюсер і сценарист, юрист за освітою ще в підліткові роки встиг "похуліганити трохи" в рідному Кривому Розі, об'їздити сотні міст у КВК-ському періоді свого життя, а з 2000-х років "переселився у телевізор" як учасник різноманітних шоу та програм (танці, кулінарні проекти, ток-шоу та море гумору).

У дитинстві Володимир прожив чотири роки в Монголії в Ерденете, де працював його батько.

Маленький Володя разом з мамою Риммою Зеленської, яка працювала інженером (фото з відкритих джерел)

У 8-річному віці пішов до школи (так там прийнято).

Дитяче чорно-біле фото майбутнього президента (з відкритих джерел)

По поверненню в Україну 16-річний Зеленський здав TOEFL у Дніпрі та отримав грант на освіту в Ізраїлі, але тато - Олександр Зеленський, доктор технічних наук - добро синові на поїздку не дав, і Володимир вступив на юрфак у Криворізький економічний інститут Київського економічного університету імені Гетьмана. У студентські роки Зеленський створив театр мініатюр "Безпритульний", і в його життя надовго увірвався КВК.

Володимир Зеленський а ще молодості полюбив чорний светр і світлі джинси - це стало його "фірмовим" образом (фото: соцмережі)

Після успіху в 1997-му, коли команда "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит" стала чемпіоном Вищої ліги КВК, Зеленський зі своїми друзями створили команду "95-й квартал", яка стала однією з найяскравіших в історії клубу.

Володимир Зеленський в молодості (фото: соцмережі)

Володимир не тільки "капітанив" у ній, а й був автором більшості номерів.

Відео: YouTube / Офіційний канал КВК

У 2003 році "квартальники" пішли у вільне плавання, здобувши вражаючий успіх і стали відомі практично всім українцям та жителям інших країн.

До слова, у 2003-му в житті Зеленського сталася ще одне яскрава подія - весілля, і в 2005 році у Володимира та Олени народилася дочка Олександра, а в 2013 році - син Кирило.

Фото: Володимир Зеленський з дружиною і донькою (з відкритих джерел)

Зеленський вів кулінарне шоу "Містер Кук", вкладаючи всі доходи в дітище - шоу "Вечірній квартал" - яке в 2005 році побачило світло на телеканалі "Інтер". Це шоу незабаром по рейтингах серед української аудиторії побило і КВК, і Comedy Club.

У 2009-2011 роках брав участь у шоу "Танці з зірками", на яких його партнеркою була танцівниця, чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко. Їх пара навіть здобула перемогу.

Відео: YouTube / Igor Posypayko

Через деякий час "95-й квартал" переріс у "Студію Квартал-95", яка випустила такі популярні проекти, як "Вечірній квартал", "Бійцівський клуб", "Україно, вставай!". Також Володимир приймає участь в написанні сценаріїв для телепередач "Пісня року", "Полундра", мюзиклів "За двома зайцями", "Три мушкетери", "Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї", ряду фільмів.

Зеленський в серіалі "Слуга народу" немов репетирував майбутню інавгурацію в 2019-му, і зовнішність актора зараз мало відрізняється від президентської (фото: скріншот)

Зазначимо, так як у складі "Студії Квартал-95" Зеленський давав волонтерські концерти в зоні проведення АТО на Донбасі і жертвував кошти на потреби захисників України від окупантів, в РФ проти нього в 2015-му порушили кримінальну справу

Зеленський з "квартальниками" відвідав воїнів ЗСУ на Донбасі (фото з соцмереж)

Зеленський стежить за своєю фізичною формою, ходить у тренажерний зал і "агітує" наслідувати приклад, демонструючи накочений торс і м'язи.

Володимир Зеленський (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

22 травня 2019 року Зеленський офіційно став президентом України.

Володимир Зеленський в строгому костюмі та з посмішкою заходить до Верховної Ради (president.gov.ua)

У день інавгурації дорогою до Адміністрації президента він вручив букет квітів жінці-патрульній, а біля будівлі парламенту поцілував у щоку вже колишніх колег, а Євгена Кошового чмокнув у лисину, для чого йому довелося підстрибнути.

Зеленський на інавгурації (фото: УНІАН)

Але в парламенті вже все офіційно і серйозно.

Володимир Зеленський продемонстрував кулінарні уподобання (фото:instagram.com/zelenskiy_official)

1 травня - у Міжнародний день захисту дітей, Володимир Зеленський показав в мережі тепле сімейне фото. Дивлячись на знімок можна помітити, що особливих змін у зовнішності у Зеленського, якщо пригадати кадри з КВК-ського минулого, не сталося. Принаймні посмішка залишилася колишньою.

Зеленський вперше показав фото свого сина (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Раніше ми писали про те, що у Львові Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою.

А також розповідали про те, що популярний український ведучий потроллил президента України за шаурму.