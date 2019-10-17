Дали пограти: Зеленський розсмішив своїм відвідуванням латвійського сейму (відео)

Зеленський відвідав будівлю парламенту в Латвії (Колаж РБК-Україна)

Зеленський потрапив на відео при відвідуванні парламенту

Президент України Володимир Зеленський, який на даний момент перебуває з офіційним візитом у Латвії, відвідав будівлю латвійського сейму, де йому дали доступ до дерев'яного молотка. Відео інциденту потрапило в мережу.

Володимир Зеленський відвідав сейм Республіки Латвія під час робочого візиту. Там він відразу сів за стіл і поцікавився дерев'яним молотком, який там лежав, у латвійського депутата.

Судячи з кадрів відео, Володимиру Зеленському пояснили, якою стороною молотка треба бити. Він взяв у руки молоток і вдарив, після чого – посміхнувся і схвально покивав головою. Після удару в залі сейму було чути оплески.

Володимир Зеленський у сеймі Латвії (Відео: YouTube/Archie Goodwin)

Варто зазначити, що візит президента України Володимира Зеленського вже почав обростати курйозними ситуаціями і скандалами. Про поїздку Зеленського повідомили на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook, однак адміністратори аккаунта допустили помилку і замість Латвії написали Литва. Пост викликав гнів і сміх у користувачів соціальної мережі, і вони вказали на помилку, після чого публікацію тричі виправляли.

Пізніше заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко приніс вибачення читачам облікового запису і повідомив, що винних знайдено – він отримав стягнення і географічний атлас в подарунок.