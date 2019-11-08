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Я знаю, що є помилки: Зеленський зробив важливе зізнання

STYLERЖиття    08.11.2019 - 12:26
Я знаю, що є помилки: Зеленський зробив важливе зізнання
Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський визнав, що помиляється, але пообіцяв, що буде старатися

Президент України Володимир Зеленський дав невелике інтерв'ю за кермом автомобіля Tesla в програмі "Відверто з президентом". Він розповів про свої досягнення за останні чотири місяці, а також поділився планами про розвиток майбутнього країни. Крім того, Зеленський зробив зізнання про російську мову.

Володимир Зеленський зазначив, що за останні кілька місяців він почала забувати російську мову, на який раніше розмовляв в повсякденному житті. Президент зазначив, що українською мовою він почав говорити краще, але все ще присутні помилки.

"Рівень української мови, на мою думку, зростає. Але я знаю, що є помилки з наголосами і з деякими словами. Хочу говорити краще. Може й неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся її знати. Практика, більше говорити, краще – з розумними людьми", - підкреслив президент України.

Він додав, що в розмові російською мовою у нього вже виникають труднощі, так як він почав забувати слова.

"Я спілкувався з людиною російською мовою і іноді забував слова. Називаю слово і кажу людині, яка поруч зі мною: "Як це російською?". І називаєш українське слово і перекладаєш. Тобто, іноді є і такі приклади", - зізнався Зеленський.

Володимир Зеленський зробив зізнання про мови (Відео: YouTube / Зе!Президент)

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