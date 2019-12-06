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Зеленський у Шустера вибачився за свій зовнішній вигляд: відразу з літака

STYLERПерсони    06.12.2019 - 21:55
Зеленський у Шустера вибачився за свій зовнішній вигляд: відразу з літака
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський вибрав незвичайний дрес-код для появи на телебаченні

Володимир Зеленський у п'ятницю, 6 грудня, з'явився в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Президент України прийшов на програму, щоб обговорити майбутню зустріч в нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня.

Зеленський прилетів на запис прямо з Донбасу, де вітав українських військових з Днем збройних сил України.

Він з'явився у прямому ефірі в досить незвичайному вбранні. Подібні заходи передбачають діловий дрес-код. Але президент вийшов в костюмі кольору хакі і берцах.

Зеленський у Шустера вибачився за свій зовнішній вигляд: відразу з літака

Зеленський у Шустера (скрін відео: YouTube/Свобода слова Савіка Шустера)

"Я хотів би вибачитися перед Вами і перед глядачами. Знаєте, я не в костюмі, я просто не встиг перевдягтися через те, що я тільки з літака, я був на фронті, на контактній лінії", - сказав Зеленський.

Крім того, він прокоментував обкладинку "Time" зі своїм портретом і заголовком "Людина посередині" (The Man in the Middle).

"Я не люблю бути між. І не хочу, щоб Україна була стравою для цих великих босів", - заявив президент.

Зеленський у Шустера (скрін відео: YouTube/Свобода слова Савіка Шустера)

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