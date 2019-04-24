Зеленський в школі: вчителі розповіли про дитинство президента

Володимир Зеленський, який переміг на президентських виборах, ще у школі почав проявляти свої лідерські якості та напорство. Саме наполегливістю і прагненням бути завжди попереду Зеленський запам'ятався викладачам, передає видання "Страна".

Володимир Зеленський навчався у Кривому Розі у 95-ій школі. Його фото досі висить на саморобній Дошці пошани, де розташувався також ведучий Анатолій Анатоліч і колишній продюсер Тіни Кароль Олег Чорний.

Сам Зеленський багато разів говорив, що школа стала фундаментом для його подальших успіхів у житті. Тут він знайшов й заняття, яке стало в майбутньому його професією, й близьких друзів, з якими досі грає у "Кварталі-95", і дружину.

Свого колишнього учня, педагоги згадують позитивно. Кажуть, був твердим хорошистом. Школу закінчив з чотирма четвірками. З решти предметів було "5".

Фото: (strana.ua)

"У 10-му класі ми ставили театральну постановку по Гоголю "Одруження". Вова грав другорядну роль, але так талановито, що всі його запам'ятали. Іноді дивишся по телевізору на наших професійних акторів, які навчалися цьому ремеслу... А Вову ніхто не навчав. Він сам. Артистичний, талановитий хлопчик", - згадує заступник директора з виховної роботи Валентина Ігнатенко.

До речі, поштовх до творчості і любов до сцени Зеленському прищепила вчителька музики Тетяна Соловйова. Вона організувала вокально-інструментальний ансамбль, де старанний учень грав на гітарі і співав.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський отримав привітання і напуття від почесного патріарха Філарета.

Нагадаємо, що Зеленського засікли в парку за корисним заняттям. Так, 23 квітня, через день після голосування, Зеленський бігав у парку неподалік від Верховної Ради і займався зарядкою разом з тренером.

Ми писали, що відомий прокремлівський блогер, який проживає в окупованому Криму, розповів, як результати виборів вплинули на настрій кримчан.