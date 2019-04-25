Зеленський проаналізує "мовний закон" після інавгурації

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський вивчить "мовний закон" на предмет дотримання конституційних прав

Майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення так званого "мовного закону" і пообіцяв проаналізувати його після інавгурації. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зеленський зазначив, що в Україні слід приймати такі закони і такі рішення, які консолідують суспільство, а не навпаки.

"Українська мова - єдина державна мова в Україні. Так було, так є і так буде. Щодо цього питання - жодних компромісів. Держава повинна дбати про розвиток української мови, про розширення сфери її вжитку. Це теж безумовно, з цим погоджується все суспільство. Питання в методах, якими ми втілюємо в життя цей стратегічний курс. Моя принципова позиція - держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань, ускладненням бюрократичних процедур, множенням кількості чиновників замість їх скорочення", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що законопроект про державну мову розглядався під час виборчого циклу, що "зробило його заручником політичної риторики".

"Закон було прийнято без попереднього досить широкого обговорення з громадськістю. До проекту було внесено понад 2000 поправок, що свідчить про відсутність згоди щодо окремих його положень навіть у Верховній Раді. Сьогодні важко спрогнозувати наслідки прийняття цього закону - остаточний його текст, з урахуванням всіх поправок, поки недоступний. Після мого вступу на посаду президента буде зроблено ретельний аналіз цього закону, щоб переконатися, що в ньому дотримано всі конституційні права і інтереси всіх громадян України. За підсумками аналізу буду реагувати відповідно до конституційних повноважень президента України та в інтересах громадян", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада у другому читанні прийняла "мовний закон". Закон регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також в публічних сферах.

Відзначимо, штрафи за порушення цього закону відтермінували на 3 роки.

