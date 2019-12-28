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Зеленський підтвердив обмін полоненими 29 грудня

Новини » Політика     28.12.2019 - 14:35
Зеленський підтвердив обмін полоненими 29 грудня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підкреслив, що перевірка ще триває

Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що обмін полоненими планується на 29 грудня. Про це він заявив в ході робочого візиту на Івано-Франківщину, передають місцеві ЗМІ.

У той же час Зеленський не став коментувати формулу обміну полоненими.

"Чесно кажучи, я не люблю ... ми ще не здійснили цю найскладнішу задачу цього року, скажімо так. Повинен бути обмін завтра ... повинен бути. Ми чекаємо цього, але поки має бути повністю завершена верифікація всіх людей", - заявив він.

Зеленський на Прикарпатті. Калущина. НАЖИВО

Опубліковано Galka.if.ua Субота, 28 грудня 2019 р.

Зеленський підтвердив обмін полоненими 29 грудня

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що завтра на Донбасі закривають пункт пропуску "Майорське". До цього повідомлялося, що саме на ньому планується провести обмін 29 грудня. Початок обміну заплановано на першу половину дня.

Представники так званої "Донецької народної республіки" сьогодні вранці теж підтвердили, що обмін відбудеться завтра. Крім того, там уточнили, що українська сторона передасть 87 осіб. Києву, відповідно, видадуть 55 заручників. На даний момент триває верифікація учасників списку обміну полоненими.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасобмін полоненими
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