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Руслана могла стати президентом України після Майдану: дуже просили

STYLERПерсони    23.12.2019 - 21:48
Руслана могла стати президентом України після Майдану: дуже просили
Руслана могла стати президентом України (Колаж РБК-Україна)

Руслана розповіла, чому не стала балотуватися на пост президента

Українська співачка Руслана заявила, що після Революції Гідності вона мала всі шанси стати президентом країни. Однак артистка вирішила не пов'язувати своє життя з політикою, тим більше, що у 2006 році вона вже була депутатом у Верховній Раді України.

В інтерв'ю Катерині Осадчій Руслана зізналася, що її багато хто просив балотуватися на президентський пост.

"Не було проблем навіть стати президентом! Після Майдану була дуже патріотична хвиля, і мене дуже просили балотуватися в президенти!" – розповіла Руслана.

Вона додала, що не впевнена в тому, що у неї були шанси виграти вибори.

"Я не кажу, що я стала б президентом, але це могло б бути! Принаймні, я могла б балотуватися. Що я тобі скажу? Це не моя гра! Напевно, моє нутро не витримує такі розклади. Ось на сцені я - та, хто я є!" – резюмувала Руслана Лижичко.

Також вона пояснила, чому не стала балотуватися вдруге в депутати Верховної Ради України.

"Незважаючи на всі обіцянки і пропозиції – в політиці ж заробити великі гроші не так складно - я не купилася на це і вирішила: нехай краще менше грошей, але так, як я себе почуваю", - зазначила артистка.

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Новини України Руслана Лыжичкоукраинские артисты
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