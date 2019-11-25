Зеленський про нормандський саміт: дотиснули

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент розраховує, що саміт таки відбудеться 9 грудня

Саміт "нормандської четвірки" в Парижі розблокує можливість відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський підкреслив, що всі сторони - Україна, Росія, Німеччина і Франція - погодилися на саміт 9 грудня.

"Дотиснули! Дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій і наших людей, відновлення українського суверенітету і територіальної цілісності. Зустріч була підтверджена, 9 грудня відбудеться, починаємо готуватися. Готові, але треба ще трохи попрацювати", - зазначив президент.

Він також додав, що чим швидше сторони зможуть домовитися про припинення вогню, тим менше постраждає українських військових.

"Також минулого тижня загинув наш герой, полковник Євген Коростельов. Мої співчуття ... кожен день такі трагічні новини, вони виснажують кожного, виснажують Україну, тому треба закінчувати цю війну", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська сторона поки не планує проводити в Парижі на саміті "нормандської четвірки" окрему зустріч президента Росії Володимира Путіна з Володимиром Зеленським.

До цього минулого тижня Зеленський назвав ключові питання нормандської зустрічі. За його словами, українська делегація спробує отримати список полонених з термінами їх повернення і домогтися сталого перемир'я на Донбасі. Також будуть порушені питання місцевих виборів.