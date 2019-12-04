Зеленський "послав" головну пропагандистку Кремля в прямому ефірі (відео)

Володимир Зеленський поспілкувався з топ-пропагандисткою Кремля Ольгою Скабєєвою по телефону. Все сталося в ефірі програми "60 минут", в якій постійно чорнять Україну.

Другий ведучий пропагандистського шоу і чоловік Скабєєвої Євген Попов сказав, що вони взяли "довідник з телефонами всіх президентів України", промотали Ющенка і Януковича. У цьому місці Попов недоречно пожартував, сказавши, що у Януковича виявився код +7 (код РФ).

Скабєєва на гучному зв'язку зателефонувала нібито Зеленському. Вона вибачилася за те, що турбує його. У трубці було чути характерний для президента України голос з хрипотою, але з неприсущим йому московським "аканням".

З першої фрази стало зрозуміло, що на другому кінці лінії не Володимир Зеленський, а людина, що імітує його голос не дуже достовірно.

"Зеленський" сказав, що завжди переривається для дзвінка, мовляв, раптом що сталося. Але оскільки у них нічого не сталося "ні з вашими близькими, ні рідними", то він продовжить розмову з колегами.

Таким чином, "президент" м'яко послав пропагандистку, кинувши слухавку.

Скабєєва сказала, що ось такий у них відбувся "номандский формат". При цьому пропагандистка назвала Зеленського страшно делікатною і тактовною людиною.

"Володимире Олександровичу, це не розіграш, дзвонила дійсно я, і ми дуже хочемо записати з вами інтерв'ю", - сказала Скабєєва, понадіявшись на нормалізацію російсько-українських відносин.

Скабєєва поговорила з "Зеленським" (відео: YоuTube/Росія 24))