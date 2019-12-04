Зеленський про нормандську зустріч: хочу дій з термінами

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський розповів про очікування від нормандського саміту

Президент України Володимир Зеленський розповів про очікування від нормандського саміту 9 грудня. Про це він заявив на брифінгу з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що хоче дій з термінами та "більш розгорнутих відповідей".

"З приводу комюніке. Воно обговорювалося ще у вересні. На порядку денному будуть ті питання, які в комюніке, але я чекаю більш розгорнутих відповідей. Тому що відповіді - це просто слова. Я хочу дій з термінами. Тому я не знаю, чи вдасться нам чи ні ", - повідомив він.

Зеленський також хоче реалізації великого обміну полоненими і результату щодо виведення незаконних формувань з Донбасу.

"Я дійсно хочу великого обміну (полоненими між Україною і РФ, - ред.) всіх на всіх. Мене цікавлять всі наші. Друге питання буде присвячено ситуації в сфері безпеки. Якщо всі сторони захочуть припинення вогню, так як цього хочемо ми, ми зможемо домогтися серйозного результату щодо виведення незаконних формувань. Я б хотів розуміти хоч рамки всіх цих термінів", - додав він.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що розмови про можливі рішення нормандської зустрічі по Донбасу недоречні до проведення самого саміту.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що у Верховній раді не планується розгляд нового закону про особливий статус Донбасу. За його словами, через брак часу доведеться продовжувати дію вже чинного закону.