Зеленський привітав з обранням главу Єврокомісії

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Почне роботу нова Єврокомісія 1 грудня

Президент України Володимир Зеленський привітав нову главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн зі вступом на посаду та висловив сподівання на тісну співпрацю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

За словами Зеленського, він сподівається на тісну співпрацю з главою Єврокомісії і всією командою над стосунками України і ЄС.

"Вітаю Урсулу фон дер Ляєн з призначенням новим президентом Європейської комісії! Ми розраховуємо на тісну співпрацю з вами і вашою командою над амбітними цілями відносин "Україна-ЄС", щоб зробити Європу сильніше, безпечніше і процвітаючою!", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Європейський парламент 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн. За відповідне рішення у Страсбурзі проголосували 461 член Європарламенту, 157 членів проголосували проти. Почне роботу нова Єврокомісія 1 грудня.

Раніше РБК-Україна писало, що 25 листопада Європейська рада схвалила новий склад Європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Великобританії відмовилося подавати кандидатуру свого єврокомісара до виборів 12 грудня. При цьому вона досі залишається членом Європейського союзу.