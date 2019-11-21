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Порошенко звернувся до українців: ми народжені, щоб бути вільними

Новини » Політика     21.11.2019 - 12:59
Порошенко звернувся до українців: ми народжені, щоб бути вільними
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко привітав українців з Днем гідності і свободи

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав українців з Днем гідності і свободи. Відповідне відеозвернення Порошенко опублікував на своєму Facebook.

"Свобода – це можливість жити у власній незалежній державі. Гідність – це сильна українська армія, якою ми пишаємося і яка вже шостий рік поспіль захищає право українців бути вільними. Свобода – це демократія, право вільного вибору. Гідність – це право на власну думку, яке ніхто не може обмежити кримінальною відповідальністю за поширення недостовірної інформації", - заявив Порошенко.

Крім того, на його думку, свобода – це можливість вільно подорожувати Європою і усім світом, а гідність – це перспектива стати повноправним членом Європейського союзу та НАТО.

"Свобода і гідність – це радість говорити рідною мовою, ходити до своєї церкви і знати свою історію. А ще це поважати права інших. Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності чи ззовні, чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними. Вітаю вас з Днем гідності і свободи, дорогі українці. Слава Україні!", - заявив політик.

З Днем Гідності та Свободи!

Свобода – це можливість жити у власній незалежній державі. Гідність – це сильна українська армія, якою ми пишаємося і яка вже шостий рік поспіль захищає право українців бути вільними. Свобода – це демократія, право вільного вибору. Гідність – це право на власну думку, яке ніхто не може обмежити кримінальною відповідальністю за поширення недостовірної інформації. Свобода – це можливість вільно подорожувати Європою і усім світом. Гідність – це перспектива стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО. Свобода і гідність – це радість говорити рідною мовою, ходити до своєї церкви і знати свою історію. А ще – це поважати права інших. Ми довели, що вміємо захищатися. Хто б не зазіхав на наші вольності іззовні чи зсередини. Ми народжені, щоб бути вільними. Вітаю вас з Днем Гідності і Свободи, дорогі українці. Слава Україні!

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 20 листопада 2019 р.

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