Зеленський в Буковелі: у мережі з'явилися перші фотографії

Володимир Зеленський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Фотографії Зеленського з гірськолижного курорту розмістили в мережі

Президент України Володимир Зеленський відправився зустрічати Новий рік на захід країни. Напередодні свят він сказав журналістам, що хотів би зустріти Новий рік у Карпатах. У мережі стали з'являтися знімки Зеленського на гірськолижному курорті в Буковелі.

Варто відзначити, що раніше було відомо про те, що Володимир Зеленський 31 грудня буде у державній резиденції "Синьогора".

"Не скажу! Буду, буду Новий рік зустрічати тут. Але ще повинен повернутися. Ще там повернуся на роботу, а зустрічати – тут. Хочу", – розповів Зеленський.

Резиденція "Синьогора" розташована в селі Гута Івано-Франківської області. На 10 тисячах гектарів "Синьогори" знаходяться гостьові котеджі, зимовий сад, вертолітний майданчик, мисливські вишки, лижна траса з підйомником і багато іншого. Також до президента повинен був приєднатися голова Офісу президента Андрій Богдан зі своєю супутницею Анастасією Слічною.

А 1 січня в Instagram з'явилися фотографії відпочиваючих з Володимиром Зеленським на схилах гірськолижного курорту Буковель, який знаходиться в 110 кілометрах від селища Гути. Знімок розмістив користувач kolia_sofron.

На фотографії автор посту стоїть разом з президентом України в гірськолижному спорядженні на тлі засніженого гірського спуску. Поряд з ними стоять лижі.

Володимира Зеленського сфотографували в Буковелі