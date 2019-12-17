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Зеленський може піти на другий термін: названа умова

STYLERПерсони    17.12.2019 - 14:06
Зеленський може піти на другий термін: названа умова
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський може знову балотуватися в президенти

Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін, але за однієї умови. Про те, що може спонукати Зеленського знову балотуватися в президенти України, розповів його батько Олександр Семенович.

Нагадаємо, що в передвиборній кампанії президент Зеленський неодноразово підкреслював, що він не має наміру висувати свою кандидатуру в наступній гонці через п'ять років.

Батько Зеленського спочатку категорично заявив, що його син не збирається знову брати участь у президентських виборах. Але при цьому Олександр Семенович каже, що якщо "Студія Квартал 95" розвалиться в його відсутність, то він може і погодитися на другий термін. Про це пише "Страна".

"Ніколи. Впевнений, що він на один термін прийшов. Хіба що якщо фірма його розсиплеться, поки його немає, може, і погодиться на другий термін. Поки фірма його втрачає. Відсутність Вови позначається на фірмі", - сказав батько президента.

Зеленський-старший також розповів, що його син до президентських амбіцій мріяв про те, щоб створити власну кіностудію, яка б знімала українське кіно.

"Він творча людина, він вже став режисером. Тому, якщо збережеться фірма, він, якщо що, туди піде і буде займатися кіностудією", - говорить Олександр Зеленський.

Варто зазначити, що батьки Володимира Зеленського, як і раніше, живуть життям звичайних людей в Кривому Розі. Олександр Семенович Зеленський завідує кафедрою інформатики та інформаційних технологій філії КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

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