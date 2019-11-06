Зеленський оконфузився з "концертом" у Харкові (відео)

Володимир Зеленський у Харкові осоромився, розповідаючи про держконцерн "Укроборонпром".

Справа в тому, що 6 листопада президент під час прес-конференції в Харкові, куди він приїхав з робочим візитом, двічі неправильно сказав слово "концерн", озвучуючи проблеми "Укроборонпрому".

Так, Зеленський сказав "до державного концерту Укроборонпром" замість "концерну Укроборонпром".

Зазначимо, що подібне застереження не вперше звучить з вуст президента. Аналогічна ситуація сталася в липні, коли Зеленський затнувся на засіданні Національної ради з антикорупційної політики, назвавши державний концерн "Укроборонпром" "концерТом".

Володимир Зеленський осоромився у Харкові (Відео: YouTube / Харків Vgorode)

Нинішній конфуз стався 6 листопада на нараді з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром" (м. Харків).

Непростий регіон: Зеленський відреагував на "міф" про Харків

У ході виступу Зеленський подякував всім харків'янам за відстоювання незалежності України та зізнався, що не вважає регіон "непростим", як деякі кажуть.

"Хотів би подякувати Харківщині за прийом. Я в цілому хотів би вам подякувати, бо кажуть: Харків - непростий регіон. Люди, яких я бачив, вони були прості, всі дуже нормальні та всі дуже розумні. А коли ми говоримо "непростий регіон", то мені здається, що усі на початку війни показали, як вони захищали незалежність", - заявив він.

Зеленський висловив слова вдячності всім жителям області, хто брав у цьому участь.

"Ви всі молодці, дякую кожному: і нашим військовим, і журналістам, і представникам влади, які захищали незалежність і нашу Харківщину", - сказав президент.

Один танк за 10 років: Зеленський в шоці від "Заводу імені В. А. Малишева"

У Харкові в ході робочої поїздки Зеленський відвідав держпідприємство "Завод імені В. А. Малишева", ознайомився з виробничими потужностями та прокоментував ситуацію з нинішніми замовленнями. Глава держави емоційного висловився щодо умов праці на заводі, заснованому 124 років тому (1895-го - спочатку як паровозобудівний).

Так, президент зізнався, що був шокований інформацією про те, що ДП "Завод імені В. А. Малишева" у Харкові з 2009 року випустив лише один танк для ЗСУ.

Володимир Зеленський у Харкові потрапив в курйозну ситуацію (Фото: president.gov.ua)

"Я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року 1 танк побудували. Один танк для ЗСУ. А статистика така, що в радянські часи було 900 танків на рік", - наголосив Зеленський.

Також президент розповів, що на заводах ОПК є заборгованість по зарплаті до 4 років і дуже низький рівень зарплат. Більш того, в зимовий час робітники працюють у приміщенні, де температура 0 градусів.

Зеленський у Харкові потрапив в курйозну ситуацію (Відео: facebook.com/president.gov.ua)