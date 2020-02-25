Перші кандидати визначилися на посаду глави партії Меркель

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Армін Лаштет і Фрідріх Мерц вважаються головними суперниками в боротьбі за посаду голови ХДС

У Німеччині відразу два політика оголосили про намір висунути свої кандидатури на посаду голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС), лідером якої є канцлер Ангела Меркель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що одним з претендентів став прем'єр-міністр землі Північний Рейн - Вестфалія Армін Лашет. Він пояснив свій крок прагненням "знову об'єднати нашу партію і нашу країну".

Також колишній голова фракції ХДС/ХСС у бундестазі Фрідріх Мерц заявив намір висунути свою кандидатуру.

"Із сьогоднішнього дня у нас є вибір між спадковістю і проривом і оновленням. Я виступаю за оновлення", - заявив він.

Фрідріх Мерц лідирує в опитуваннях про популярність претендентів на посаду голови ХДС.

Таким чином, Лашет і Мерц будуть змагатися з главою зовнішньополітичного комітету бундестагу Норбертом Реттгеном, який озвучив намір висунути кандидатуру на посаду голови ХДС раніше.

Нагадаємо, новим главою німецької партії ХДС, лідером якої є канцлер Ангела Меркель, може стати колишній голова парламентської фракції ХДС Фрідріх Мерц.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль через рішення голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауєр не балотуватися на пост глави німецького уряду і в майбутньому відмовитися від посади голови ХДС.