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Лукашенко: в України ніколи не буде проблем з Білоруссю

Новини » Політика    04.10.2019 - 11:17
Лукашенко: в України ніколи не буде проблем з Білоруссю
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив про підтримку Білорусі України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що в України ніколи не буде проблем з його країною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відео прес-служби Офісу президента.

Лукашенко заявив про підтримку Білорусі України.

"Я хочу вас запевнити, що ніколи, ви взагалі не мали проблем з Білоруссю, і їх не буде. Ми були добрими, хорошими вашими прихильниками, партнерами і якщо Україна захоче мати з нами братські відносини, за нами справа не стоїть", - заявив він.

Нагадаємо, Новазаводкий районний суд Чернігова звільнив з-під варти громадянина Білорусі Юрія Політику, обвинуваченого в Україні в шпигунстві, перед зустрічею Лукашенка та Зеленського.

Зазначимо, що 4 жовтня в рамках Форуму регіонів відбудеться візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну. На зустрічі буде піднято питання звільнення українського журналіста Павла Шаройка, якого звинуватили в шпигунстві і засудили на 8 років.

РБК-Україна писало, що у вересні Лукашенко заявив, що готовий помилувати українця Павла Шаройка.

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Новини України Олександр ЛукашенкоВолодимир ЗеленськийБілорусь
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