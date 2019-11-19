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Двійник Зеленського зіграє президента України в кіно: перші деталі (відео)

STYLERЖиття    19.11.2019 - 11:06
Двійник Зеленського зіграє президента України в кіно: перші деталі (відео)
Двійник Зеленського Умід Ісабаєв зіграє в кіно роль президента України (Фото: скріншот)

У РФ знімуть фільм про Володимира Зеленського

Двійник Володимира Зеленського Умід Ісабаєв зніметься в російському фільмі про Україну та зіграє роль президента. Уродженець Узбекистану, який працює автомаляром в Москві, вже прочитав сценарій і погодився підписати контракт. Про це передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Ісабаєва раніше знайомі називали Дмитром, але тепер в основному кличуть Зеленським. Не так давно чоловіка випадково зняли у вагоні метро через схожвсть з українським президентом, і фото моментально поширилися в інтернеті і принесли працівникові автосервісу велику популярність.

Двійник Зеленського зіграє президента України в кіно: перші деталі (відео)

Двійник Володимира Зеленського Умід Ісабаєв в московському метро (фото: facebook.com/k.dimitriy)

Двійник Зеленського зізнався, що мріяв про кар'єру коміка і був дуже схожий на нинішнього президента України.

Після того, як ЗМІ зняло про Ісабаєва коротке відео, хлопець прокинувся знаменитим.

Двійник Зеленського зіграє президента України в кіно: перші деталі (відео)

У РФ знімуть фільм про Володимира Зеленського (Фото: РБК-Україна)

Уміду запропонували зіграти Володимира Зеленського в 4- або 6-серійному російському фільмі, і "двійник" вже дав добро. Зв'язався з ним "відомий продюсер", але прізвище поки чоловік не розголошує.

Це буде комедійний фільм. Повний детальний сценарій Ісабаєв зможе прочитати вже після підписання контракту.

Як буде називатися кінопроект і коли почнуться зйомки - поки невідомо.

Відео: Двійник Зеленського зіграє президента України в кіно

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