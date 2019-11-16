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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків

Новини » Політика     16.11.2019 - 01:40
Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон пропонує карати позбавленням волі на термін від 5 до довічного ув'язнення за фальсифікацію і продаж фальсифікованих лікарських засобів

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону 15 листопада схвалив голова ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада України у другому читанні прийняла законопроект №1152-1, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків.

Закон пропонує карати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання або збут завідомо фальсифікованих ліків.

Ті ж дії, якщо вони спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустять пілотний моніторинг обігу ліків. В рамках цього проекту передбачається координація діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади, а також встановлюється порядок залучення пов'язаних з обігом ліків суб'єктів до моніторингу обігу ліків.

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