Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за фальсифікацію ліків

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон пропонує карати позбавленням волі на термін від 5 до довічного ув'язнення за фальсифікацію і продаж фальсифікованих лікарських засобів

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1152-1 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Проект закону 15 листопада схвалив голова ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 12 листопада Верховна рада України у другому читанні прийняла законопроект №1152-1, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків.

Закон пропонує карати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання або збут завідомо фальсифікованих ліків.

Ті ж дії, якщо вони спричинили смерть або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах, караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Україні запустять пілотний моніторинг обігу ліків. В рамках цього проекту передбачається координація діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади, а також встановлюється порядок залучення пов'язаних з обігом ліків суб'єктів до моніторингу обігу ліків.